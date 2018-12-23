Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnşallah yeniden geleceğiz. Yeniden, bu asırda, bu dönemde belediyecilik nasıl olur bunu ülkemize, Türkiye'mize, bütün İslam alemine göstereceğiz." dedi.

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Karamollaoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısında, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bazı sorunlar, problemler olduğunu, Saadet Partisi'nin bu problemlere çözüm olacağını savundu.

Teşkilatta gençlere ve kadınlara büyük önem verdiklerini ifade eden Karamollaoğlu, kadın ve gençlerin seçim sürecinde fedakarlıkla çalıştığını söyledi.

Ülke geleceği için ümitlerini hiç kaybetmediklerine değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bazen soruyorlar, 'Şahsiyetli bir dış politika diyorsunuz. Şahsiyetli dış politikayı nasıl, kiminle uygulayacaksınız? İslam Birliği diyorsunuz. Geri kalmış ülkeler bir araya gelsinler, zulmedenlere karşı bir tavır sergilesinler diyorsunuz. Bunlar nasıl bir araya gelecek' diye soruyorlar. Bu, yöneticilerin tavrına bağlı. At binicisine göre kişner. Erbakan Hoca Konya'dan milletvekili seçildiği zaman İslam Birliği'ni hiç unutmadı. İlk adımı da Konya'da Kudüs mitingleri tertip ederek attı."