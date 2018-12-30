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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

"Adil olmak, işi ehline vermek, herkesle kucaklaşmak, sana oy vereni de vermeyeni de aynı muameleye tabi tutmak bizim şiarımızdır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adil olmak, işi ehline vermek, herkesle kucaklaşmak, sana oy vereni de vermeyeni de aynı muameleye tabi tutmak bizim şiarımızdır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Hatay İl Başkanlığının 6. olağan kongresinde yaptığı konuşmada, kongrelerin önemli hadiseler, yeni bir kan ve yeni bir heyecan olduğunu belirtti.

İktidarın iç ve dış politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, ülkede adalet, kalkınma, liyakat, ekonomi ve işsizlik sorunu olduğunu savundu.

Geçmişte yerel seçimlerde yaptıkları ittifaklardan hiçbir zaman pişmanlık duymadıklarını belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu mahalli seçimlerde kendimiz, seçimlere bütün partilerin ayrı ayrı girebilmesinin daha doğru olacağının düşüncesiyle hareket ettik. Burada da inşallah bir adayımız olacak. Biz her yerde en iyisini yapmak için varız. Gayret göstereceğiz. 'Yeri gelir biz dirsek temasında bulunuruz' dedik. Bunu söylerken de bunu hep mahalli yönetimlere, oraya bıraktık bu gelişmeleri."

Bir şehrin ranta dayalı olarak geliştirilmesine karşı olduklarının altını çizen Karamollaoğlu, "Biz mutlaka bunların önünün kesilmesi kanaatindeyiz. Adil olmak, işi ehline vermek, herkesle kucaklaşmak, sana oy vereni de vermeyeni de aynı muameleye tabi tutmak bizim şiarımızdır." dedi.

Karamollaoğlu, yerel seçimlerde kadınların aday gösterilmesi veya belediye meclislerinde temsil edilmesini istediklerini, bunu da elzem gördüklerini sözlerine ekledi.

Kongrede partinin genel başkan yardımcıları Mesut Doğan, Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan ve Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mevcut başkan Mustafa Eğe başkanlığında hazırlanan listeyle seçime gidildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kongre Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Temel Karamollaoğlu

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