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Saadet Partisi genel merkez binası için kampanya başlatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanya başlattıklarını bildirdi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanya başlattıklarını belirtti.

Saadet Partisi YİK, partinin Balgat Eğitim Merkezi'nde Asiltürk'ün başkanlığında toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, son siyasi gelişmelerin yanı sıra partiye ilişkin konular ele alındı.

Asiltürk, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisinin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının tahliyesini değerlendirdi.

Merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın "dokunulmaz" şeklinde nitelendirdiği Saadet Partisi genel merkez binasının, Milli Görüş camiasının malı olduğunu belirten Asiltürk, Erbakan'ın binayı Milli Görüş camiasına hizmet yolunda kullanılmak üzere bazı güvendiği kimselere emanet ettiğini hatırlattı.

Asiltürk, binanın "bize babamızdan miras kaldı" denilerek boşaltıldığını, ancak hukuki mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Genel Merkez binasının tahliye edilmesinin partiye gönül verenleri derinden üzdüğünü vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Bu zulmü yapanlar unutmamalıdır ki Milli Görüş teşkilatları önlerine çıkan bu engeli de azimle aşacaklardır. Her zaman olduğu gibi Saadet Partisine gönül veren teşkilatlarımız ve bu haksızlığa karşı büyük duyarlılık gösteren aziz milletimizin desteğiyle yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanyayı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuştuk, görüştük ve başlatmış bulunuyoruz. İnşallah topyekün bir dayanışmayla en kısa sürede yeni genel merkezimizi partimize ve ülkemize kazandıracağız. Kamuoyuna, aziz milletimize saygılarımızla arz ediyoruz."

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Saadet Partisi yeni parti binası Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asil

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