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Saadet Partisi Genel Merkezi'ne icra memurları geldi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, parti genel merkezi binasının tahliye edilmesine yönelik karara ilişkin, "Yargıtay'ın onama kararı olduğu için karşı taraf tahliyeye geldi. Kendilerinden uygun bir süre talep ettik. İcra memurunun inisiyatifiyle de tarafımıza bir aylık bir süre verilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün açtığı davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararının Yargıtayca onanmasına ilişkin parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yargıtay'ın onama kararının, parti genel merkez binasının tahliyesiyle ilgili olduğuna işaret eden Beyazıt, binanın tapusu ve mülkiyetiyle alakalı davanın ise asli hukuk mahkemesinde devam ettiğini bildirdi.

Beyazıt, mahkemenin binanın tapu kaydı için parti lehine "Satılamaz, herhangi bir şekilde bir tasarruf işlemine maruz bırakılamaz" şeklinde tedbir koyduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda tabii tahliye kararına ilişkin, Yargıtayın onama kararı olduğu için, karşı taraf tahliyeye geldi. Kendilerinden uygun bir süre talep ettik. Fakat onlar bir an önce çıkmamız gerektiğini söyledi ama burası bir genel merkez binası. Yeni bir gayrimenkul, oranın tadilatı, taşınma süreci birkaç ayımızı alacak diye ifade etmemize rağmen bize böyle bir süre verilmedi, 15 gün söylendi. İcra memurunun inisiyatifiyle de tarafımıza bir aylık bir süre verilmiş oldu. Gayrimenkulün aynına ilişkin davamızda ise mahkemenin tedbir kararı halen devam ediyor."

Kaynak: AA

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Saadet Partisi icra

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beter olsunlar....
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