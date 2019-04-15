HABER

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

   Ankara'da kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi sona erdi. Parti binasının çatısında bulunan partinin tabelası söküldü.

Ankara'da kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi sona erdi. Parti binasının çatısında bulunan partinin tabelası söküldü.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ile damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı, geçen Kasım ayında Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay kararı ardından Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi'nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında geçen Perşembe günü tahliye işlemi başladı. 4 gün süren tahliye işlemi sonrası parti binası tamamen boşaltıldı. Parti binasının çatısında bulunan partinin tabelası söküldü.

'BİNALAR YIKILSA DA TARİH ORTADADIR'
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, en kısa sürede yeni yerlerinde hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Herhangi bir aksaklık bir gerileme söz konusu değil, yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir yer tutmak için arkadaşlar çalışıyorlar. Bina konusunda partimizin 20-30 yılını planladığımız için en azından kalıcı bir yer olması bakımından birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Bu binada bizim açımızdan çok önemli bir tarih söz konusudur. Tarih bu binayla yazılmıştır. Binalar yıkılsa da elinizden gitse de tarih ortadadır. Biz o tarihle daha canlı daha dinamik şekilde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Binadan görüntü
-Parti tabelasının sökülmesi
-İsmail Hakkı Akkiraz ile röp.
-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
LAÜ’den kanserli çocuklar yararına kermesLAÜ’den kanserli çocuklar yararına kermes
Filistinli doktorlar Mescid-i Aksa’da Hipokrat yemini ettiFilistinli doktorlar Mescid-i Aksa’da Hipokrat yemini etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.