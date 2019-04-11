HABER

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi başlatıldı.

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi başlatıldı.
Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı, geçen Kasım ayında Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay kararı ardından bugün Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi'nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında tahliye işlemi başlatıldı. Sabah icra memurları, polis eşliğinde SP Genel Merkezi'nde tahliyeyi başlattı. Parti yetkilileriyle görüşen görevliler, daha sonra içeriye girerek inceleme yaptı. Daha sonra işçiler, partideki eşyaları genel merkez önüne gelen kamyona yüklemeye başladı. Tahliye işlemi sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyorSaadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyorSaadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyorSaadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almışHDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış
Mustafa Demir mazbatasını aldıMustafa Demir mazbatasını aldı

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.