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Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

Ankara'da, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi başlatıldı.

Ankara'da, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi başlatıldı.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı, geçen Kasım ayında Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay kararı ardından bugün Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi'nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında tahliye işlemi başlatıldı. Sabah icra memurları, polis eşliğinde SP Genel Merkezi'nde tahliyeyi başlattı. Parti yetkilileriyle görüşen görevliler, daha sonra içeriye girerek inceleme yaptı. Daha sonra işçiler, partideki eşyaları genel merkez önüne gelen kamyona yüklemeye başladı. Tahliye işlemi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Saadet Partisinden görüntü
-Tahliye işlemleri

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)-

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