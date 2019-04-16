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Saadet Partisi Genel Merkezinin tahliyesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Hisselerinin çoğunluğu ETAŞ'a ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin, genel merkez binası giriş kapısındaki amblem de kaldırıldı

Hisselerinin çoğunluğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin, genel merkez binası giriş kapısında bulunan amblem de söküldü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu ETAŞ'a ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da başlayan tahliye işlemleri sürüyor.

Merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil tüm eşyalar taşındı.

Genel merkez binası giriş kapısında bulunan amblem de söküldü.

Genel merkezin çatısında bulunan partinin isminin yazılı olduğu tabela ise dün kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Saadet Partisi genel merkez binası tahliye ediliyor

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