Saadet Partisi GİK ve İl Başkanları Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yenilenen İstanbul seçimine ilişkin, "Verilen kararın isabetli olmadığı kanaatindeysek de bu seçime hazırlanıyoruz. Birilerine karşı bir tavır koymak veya birilerini desteklemek için politikanın içinde değiliz. Temel değerlerimiz, ilkelerimiz var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK), İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yenilenen İstanbul seçimine değindi.

Temel Karamollaoğlu, "Her ne kadar verilen kararın isabetli olmadığı kanaatindeysek de bu seçime hazırlanıyoruz. Biz Saadet Partisi'yiz, birilerine karşı bir tavır koymak veya birilerini desteklemek için politikanın içinde değiliz. Temel değerlerimiz, ilkelerimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların her geçen gün olumsuzluğa doğru evrildiğini bütün ülkenin gördüğünü ifade eden Karamollaoğlu, ekonomi, dış politikada, eğitim, sağlık, sosyal yardımlaşma ve adalette çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olunduğunu savundu.