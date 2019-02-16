HABER

Saadet Partisi Gümüşhane aday tanıtım toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 18:42 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman: "Siyasi, inanç, etnik ve yaşam tarzı olarak bütün farklılıklarıyla bizim gibi düşünen ya da düşünmeyen 82 milyon insanımızın huzurlu şekilde yaşaması için çalışıyoruz"

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, siyasi, inanç, etnik ve yaşam tarzı olarak bütün farklılıklarıyla kendileri gibi düşünen ya da düşünmeyen 82 milyon insanın huzurlu şekilde yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

Karaduman, partisince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen belediye başkanları aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Saadet Partisi'nin belediye başkan adaylarının bir yer mücadelesi için değil, yanlışları ortadan kaldırmak için çalıştığını ifade etti.

Belediye seçimlerini kazandıklarında adil bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgulayan Karaduman, "Biz hesap sormak için gelmiyoruz. 82 milyon insanımız huzur içinde yaşasın diye bu çalışmaları yapıyoruz. Siyasi, inanç, etnik ve yaşam tarzı olarak bütün farklılıklarıyla bizim gibi düşünen ya da düşünmeyen 82 milyon insanımızın huzurlu şekilde yaşaması için çalışıyoruz." dedi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Karaduman, Saadet Partisi Gümüşhane Belediye Başkan adayı Şerif Erdal ile Torul, Kürtün, Şiran, Köse ve Kelkit ilçe belediye başkan adaylarını da kamuoyuna tanıttı.

PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
Bakan Soylu: Sendika yöneticileri zorunlu bildirimleri SENBİS üzerinden yapacak (2)Bakan Soylu: Sendika yöneticileri zorunlu bildirimleri SENBİS üzerinden yapacak (2)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduma Saadet Partisi Gümüşhane aday tanıtım toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.