Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar’dan açıklama

İSTANBUL, (DHA) - Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, sosyal medya hesabı aracılığıyla son günlerde aile bireylerinin işten çıkarılmasıyla ilgili ortaya attığı iddialara açıklık getirdi. Gökçınar, “İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm” dedi.

Gökçınar’ın iki gün önce bir basın organına verdiği demecin ardından, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal İGDAŞ’ın işten çıkarmalar yaptığı ile alakalı açıklamada bulunmuş, İGDAŞ’ta hem Gökçınar’ın hem de Tanal’ın iddialarını yalanlamıştı.

Gökçınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir takım siyasilerin kendisinin adını kullanarak ailesini ve kendisini zor durumda bıraktığını vurgulayarak, “Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır. İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm” dedi.