Saadet Partisi İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın eşi de bu konuya el attı. 'Kesinlikle burada yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz ben de sizinle beraber bu konunun üzerinde duracağım' diyor. İnşallah öyle olur." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezindeki İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na katıldı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, kamu çalışanlarının toplu sözleşme sürecine değinerek, "Sendikaların istediği talepler beni tatmin etmiyor ki çalışarak, ücret alanları tatmin etsin. Ama emin olun bu bile belki iktidar tarafından abartılı görülüyor. 'Bunlara bir zam verelim de Erbakan Hoca'nın günlerini yeniden hatırlasın' da diyebilirler. Tabii bu da bir ihtimal ancak ben böyle bir tavır içerisine gireceklerini düşünmüyorum." dedi.

Sendika temsilcilerinin, hükümetin vereceğine göre rakam tespit ettiklerini öne süren Karamollaoğlu, "Açlık sınırının üstünde yüzde 3'lük bir artış refah payıymış. Allah'tan korkun be, hangi refahtan bahsediyorsunuz ki açlık sınırı da normal açlık sınırı değil." diye konuştu.