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Saadet Partisi İl Başkanlığı planlama kampı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim: - "(Çince durak isimleri) Bugün bu tabelalar oraya asıldığında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yürekleri sızlar. Her zaman mazlumdan yana olmuş milletimizin vicdanı kanar. Bizim bunu kabul etmemiz asla mümkün değil"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çin arasında yapılan "dostluk anlaşması" kapsamında bazı duraklara Çince isimlerin asılmasına ilişkin, "Bugün bu tabelalar oraya asıldığında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yürekleri sızlar. Her zaman mazlumdan yana olmuş milletimizin vicdanı kanar. Bizim bunu kabul etmemiz asla mümkün değil." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin İstanbul İl Başkanlığının Sakarya'da gerçekleştirdiği yeni dönem planlama kampı sona erdi.

İl Başkanı Abdullah Sevim, iki gün süren, İstanbul il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katıldığı programdaki konuşmasında, Saadet Partisi'nin büyük kongresinin 3 Kasım'da gerçekleştirileceğini ve kongrenin Türkiye'nin gidişatı için milat olacağını belirtti.

İstanbul'da meydana gelen depreme de değinen Sevim, şöyle devam etti:

"Öyle görülüyor ki deprem, son günlerde gündemden düşüyor. Ancak biz Saadet Partisi olarak bu gerçeğin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Depremle ilgili adımlar atılması gerekirken kimin hangi toplantıya çağrılıp, çağrılmadığını tartışanlara, deprem tartışmalarını sadece toplanma alanlarına sıkıştıranlara 16 milyon İstanbullu adına seslenmeye devam edeceğiz."

Sevim, İBB ile Çin arasında yapılan "dostluk anlaşması" kapsamında bazı duraklara Çince isimlerin asılmasına da değinerek, "Bugün bu tabelalar oraya asıldığında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yürekleri sızlar. Her zaman mazlumdan yana olmuş milletimizin vicdanı kanar. Bizim bunu kabul etmemiz asla mümkün değil. Benim tavsiyem, İstanbul'da bekleyen bunca iş varken böylesi tartışmalı işlere imza atılmasın. İBB herkesi kucaklasın." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
planlama kampı Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı sakarya

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