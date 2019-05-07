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Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Necdet Gökçınar'dan açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından Saadet Partisi'nin adayını geri çekip çekmeyeceği merak konusu olurken, 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin İstanbul adayı olan Necdet Gökçınar'dan açıklama geldi. 'Adaylıktan çekilme' iddialarını yalanlayan Gökçınar, 'seçim çalışmaları için hazırım' mesajını paylaştı.

Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Necdet Gökçınar'dan açıklama

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından gözler Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım dışında seçime katılan parti ve adaylara çevrildi.

GÖZLER SAADET PARTİSİ'NİN KARARINDA

31 Mart sonuçlarına göre seçimi 103 bin oyla üçüncü sırada tamamlayan Saadet Partisi'nin kararı büyük merak konusu olurken, 31 Mart'ta İstanbul adayı olarak gösterilen Necdet Gökçınar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

GÖKÇINAR'DAN AÇIKLAMA: SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN HAZIRIM

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökçınar, seçim çalışmaları için hazır olduğunu belirterek "YSK İstanbul Seçimleri’nin yenilenmesine karar vermiştir. Partimizin konuyla ilgili görüş ve kararı bugün yapılacak GİK toplantısından sonra Genel Başkanımız tarafından duyurulacaktır. Ben yeniden seçim çalışmaları için hazırım." ifadelerini kullandı.

ÇEKİLECEĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Adaylıktan çekileceği yönündeki iddiaları da net bir dille yalanlayan Gökçınar "Bir parti veya aday lehine adaylıktan çekileceğim gibi yalan haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

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