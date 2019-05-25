Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı iftarı

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı konularda eleştiriler yaptıklarında kınandıklarını belirterek, "Ancak herkes şunu bilsin ki bizim derdimiz birilerini ille de kötülemek ya da rencide etmek değil. Dost acı söyler. Bu önemli bir şey. Vurgunun nereye yapıldığına bağlı." dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatının Grand Cevahir Otel'de düzenlediği iftarda konuşan Karamollaoğlu, ramazan ayının kardeşlik, merhamet ve paylaşmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunan Suriyeliler konusuna değinen Karamollaoğlu, "Yıllardır sıkıntı çekiyorlar. Tahminen 3,5-4 milyon insan Türkiye'ye sığındı. Bazen, 'Biz kendi karnımızı bile doyuramazken neden Suriyelilere bu kadar iltifat edelim' diye bazı kardeşlerimizin aklından geçebilir. Ama Allah kimseyi bunların düştüğü duruma düşürmesin." dedi.

Libya, Yemen, Afganistan, Myanmar, Filistin ve Keşmir'e dönüp baktıklarında içlerinin kan ağladığını ifade eden Karamollaoğlu, özellikle İsrail'in her ramazan arifesinde Filistin'e acımasızca saldırılar yapmaktan geri durmadığını dile getirdi.