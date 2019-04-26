Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem ve eski Cumhuriyet Gazetesi çalışanları hakkındaki mahkeme kararlarının kamu vicdanını kanattığını öne sürdü.

İslam, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Çubuk'taki şehit cenazesinde yapılan saldırının organize bir olay olduğunu savunarak, bu yönde kuvvetli emareler bulunması nedeniyle bu menfur saldırının detaylarıyla aydınlatılmasının hem hukuki hem de siyasi açıdan hayati önem taşıdığını söyledi.

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na iftiraya varan karalamalar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yöneltilen tehditler, partilerinin Elmadağ belediye başkan adayının baskı altına alınması ve seçim arifesinde adaylıktan el çektirilmesi, HDP'ye, Kürt seçmenlere karşı kullanılan düşmanlaştırıcı dil" gibi benzer örneklerin seçim kampanyası sürecinde yaşandığını ifade eden İslam, "kirli siyasi dilden" kurtulmak gerektiğini belirtti.