Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Milletimiz, Türkiye'nin önünü bir kez daha açmıştır. Bu yüzden 23 Haziran tarihe geçecek bir seçimdir." dedi. İslam, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mikail Candan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini hatırlatan İslam, "Kendisi zaten çok sayıda rahatsızlığı içeren bir bünyeye sahipti. Aslında onu hapishanede tutmak dahi adeta bir ölüm cezasını yavaş yavaş infaz etmek anlamına geliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu tür zulümlerin devam etmemesini temenni ediyoruz." diye konuştu. İslam, Türkiye'de de sağlığı bozuk, ölümcül tümörlerle mücadele edenlerin, doğum yapan, hamile olan, 2-3 günlük lohusa annelerin cezaevlerinde olduğunu belirterek, "Sağlığı bozuk veya bozulmuş mahkumlar veya tutukluların kendilerine verilen haklardan istifade etmesini yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi.

- "Adalet Yürüyüşü yüzde 85'in tasvibini aldı" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği "Adalet Yürüyüşünün" 2. yıl dönümü olduğunu anımsatan İslam, "Adalet Yürüyüşü, bu milletin yüzde 85'inin tasvibini almış sadece hak, hukuk ve adalet sloganı ile yola çıkmış, herhangi bir şiddete, çevre kirliliğine yol açmamış, arkasında bir tane dahi pet şişe bırakmamış, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en uzun, en büyük ve en temiz eylemi olmuştur." ifadesini kullandı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunun aynı zamanda "Adalet Yürüyüşü"nün sonuçlarından biri olduğunu dile getiren İslam, şöyle devam etti: "Referandumda yüzde 50'nin biraz altında olan Türkiye'de demokrasi, insan hakları, adalet, hukuk devleti etrafında kenetlenmiş ittifak, son seçimde kendi oylarını yüzde 55'lere kadar yükseltebilmiştir. Türkiye'nin istikbali, geleceği açısından milletin verdiği çok önemli bir karardır. Milletimiz, Türkiye'nin önünü bir kez daha açmıştır. Bu yüzden 23 Haziran tarihe geçecek bir seçimdir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti'nin ve YSK'nin kendilerine verilen yetkiyi uygun şekilde kullanmadıkları gerekçesiyle millet bu kez mührü eline almış ve Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanlığını onaylamıştır."