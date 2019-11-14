Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, "Venezuela'dan sonra Bolivya'da Evo Morales'e darbe yapıldı. Morales, hakkında da çok olumsuz bilgiler ortada dolaşmakla birlikte yine de gelişmekte olan demokrasilerin önünün açılması ve darbelerin desteklenmemesi kanaatindeyiz. Bu darbeyi kınıyoruz." dedi.

İslam, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Antalya'da yaşanan intihar olaylarına değinerek "Bu sadece ekonomik problemlerin bir sonucu değil aynı zamanda bu duyarsız iktidarın, insanlar üzerinde uyguladığı bir anlamda hiçleştirmenin, adeta onları manen yok etmenin dayattığı sonuçlardır." ifadesini kullandı. İslam, bu olayların uzmanlar tarafından ciddi şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak isteyen gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl'ın gözaltına alındığını, daha sonra Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın gözaltı haberini duyduklarını dile getiren İslam, "Bunlar Türkiye'de hukuk devletinin içine düştüğü facia olarak adlandırabileceğimiz olaylardır." dedi. İslam, Rabia Naz Vatan ve Nadira Kadirova'ya ilişkin süreçlerin takipçisi olacaklarını vurguladı.