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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 14:03 | Son Güncelleme

"Venezuela'dan sonra Bolivya'da Evo Morales'e darbe yapıldı. Morales, hakkında da çok olumsuz bilgiler ortada dolaşmakla birlikte yine de gelişmekte olan demokrasilerin önünün açılması ve darbelerin desteklenmemesi kanaatindeyiz. Bu darbeyi kınıyoruz" - "(Kayyum atamaları) Seçilmiş insanların hukuk gözetilmeksizin bakanlık kararı ile görevlerinden alınmaları hukuk devletinin sonu anlamına gelir"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, "Venezuela'dan sonra Bolivya'da Evo Morales'e darbe yapıldı. Morales, hakkında da çok olumsuz bilgiler ortada dolaşmakla birlikte yine de gelişmekte olan demokrasilerin önünün açılması ve darbelerin desteklenmemesi kanaatindeyiz. Bu darbeyi kınıyoruz." dedi.

İslam, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Antalya'da yaşanan intihar olaylarına değinerek "Bu sadece ekonomik problemlerin bir sonucu değil aynı zamanda bu duyarsız iktidarın, insanlar üzerinde uyguladığı bir anlamda hiçleştirmenin, adeta onları manen yok etmenin dayattığı sonuçlardır." ifadesini kullandı. İslam, bu olayların uzmanlar tarafından ciddi şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak isteyen gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl'ın gözaltına alındığını, daha sonra Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın gözaltı haberini duyduklarını dile getiren İslam, "Bunlar Türkiye'de hukuk devletinin içine düştüğü facia olarak adlandırabileceğimiz olaylardır." dedi. İslam, Rabia Naz Vatan ve Nadira Kadirova'ya ilişkin süreçlerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

HDP'li 20 belediyeye kayyum atandığını ifade eden İslam, "Seçilmiş insanların hukuk gözetilmeksizin bakanlık kararı ile görevlerinden alınmaları hukuk devletinin sonu anlamına gelir." diye konuştu.

Bolivya'da yaşanan darbeye değinen İslam, "Venezuela'dan sonra Bolivya'da Evo Morales'e darbe yapıldı. Morales, hakkında da çok olumsuz bilgiler ortada dolaşmakla birlikte yine de gelişmekte olan demokrasilerin önünün açılması ve darbelerin desteklenmemesi kanaatindeyiz. Bu darbeyi kınıyoruz." dedi.

Basın mensuplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarını ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun heyette yer almasına ilişkin sorularını yanıtlayan İslam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanımız ne zaman ABD, Almanya'ya gitse bir tahliye vakası oluyor. Bu yönüyle ben seviniyorum. Sık sık gönderelim ki bütün cezaevleri kısa bir zaman içinde boşalsın. Ben de basından haberdar oldum masada MHP'li bir siyasetçi oturuyor. Bence iki eksik var. Bir BBP'li ve Vatan Partili heyette olmalıydı. Çünkü koalisyon AKP, MHP, BBP ve Vatan Partisi koalisyonudur. Bence eksik bile gitmişler."

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektubun anımsatılması üzerine İslam, "O mektup takdim edilmez başka bir şekilde geri gönderilir. Öyle yapılması lazımdı. Genel değerlendirmeye gelince Trump'ın aşağı yukarı bütün istediklerini aldığını görüyoruz. Keyfi yerinde." dedi.

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Evo Morales kayyum Nazır Cihangir İslam

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