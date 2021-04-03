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Saadet Partisi, ittifak iddialarına 'geçim ittifakı' kampanyası ile yanıt verdi

03.04.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İl Başkanları ve İl Müfettişler Toplantısı'nda 'geçim ittifakı' çağrısı yaptı. Karamollaoğlu, "Bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, hayır diyelim" diye konuştu.

Saadet Partisi, ittifak iddialarına 'geçim ittifakı' kampanyası ile yanıt verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İl Başkanları ve İl Müfettişler Toplantısı'nda 'geçim ittifakı' çağrısı yaptı.

Saadet Partisi, cuma günü sosyal medya hesabından "Merak ettiklerinizi yarın açıklıyoruz" başlıklı bir video yayımlayarak bugün saat 11:00'i işaret etmişti.

Videoda Saadet Partisi'nin ittifak tercihlerine dair haberlere atıfta bulunulmuştu. Parti'nin bu konudaki duruşunun bugün açıklanacağı belirtilmişti.

Saadet Partisi 2018 seçimlerine Millet İttifakı bünyesinde girmiş; son zamanlarda ise şu an iktidarda bulunan Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağına yönelik tartışmalar ortaya çıkmıştı.

'Seçim değil geçim' diyen Karamollaoğlu ise bugün yaptığı konuşmasında, "Gelin geçim ittifakı kuralım" çağrısında bulundu.

Seçimden önce geçim ittifakı kurmakta kararlı olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, hayır diyelim" diye konuştu.

"İktidar 'kutuplaşma' diyecek; biz 'kucaklaşma' diyeceğiz"

"Kendileri varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler. Yanlış politikalarda ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına mahkum ettiler" diyen Karamollaoğlu, şu sözleri sarf etti:

"Saadet Partisi olarak her bir insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, onları dinlemek, seslerini duyurmak, çözümler üretmek, tencerelerinde dert değil aş pişirebilmek için seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız.

"Toplumumuzun her kesimine sesleniyorum; gelin, milletimizle el ele verelim, geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım."

Karamollaoğlu aynı zamanda, "İktidar 'kutuplaşma' diyecek; biz 'kucaklaşma' diyeceğiz. İktidar 'hesaplaşma' dedikçe biz, 'helalleşme' diyeceğiz" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nin Twitter hesabından da vatandaşlara dertlerini paylaşarak destek olmaları çağrısında bulunuldu.

Hesaptan bugün yayımlanan videoda ise, "Geçim şartları zor, hayat pahalılığı var. Kirayı, elektriği veremiyoruz, geçinemiyoruz. Emekli açlıktan ölüyor, kredi borcu olduğu için açlık sınırında. Gelir dağılımında adaletsizlik var" sözlerine yer verildi.

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