Saadet Partisi, Karaman adaylarını tanıttı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, "Biz bir defa HDP ile ne 24 Haziran'da ne de bu seçimlerde ittifak görüşmesi yapmadık, hiç yapmadık. Diğer partilerle de yerel yönetimler konusunda seçim ittifakı yapmayacağımızı kendilerine beyan ettik." dedi.

Yalman, Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de bin 389 seçim bölgesi olduğunu, Saadet Partisinin tüm bölgelerde seçime girdiğini söyledi.

Seçim ittifaklarına değinen Yalman, şöyle konuştu:

"Bu ittifak denilen görüşmelerle ilgili işlerin içinde olan birisiyim. Biz bir defa HDP ile ne 24 Haziran'da ne de bu seçimlerde ittifak görüşmesi yapmadık, hiç yapmadık. Diğer partilerle de yerel yönetimler konusunda seçim ittifakı yapmayacağımızı kendilerine beyan ettik. Saadet Partisi olarak Türkiye'nin her tarafında seçime gireceğiz. Türkiye'nin kamplaşmasına, ötekileştirilmesine, bazı insanların başkalaştırmasına karşı çıktığımızı hep ifade ettik."

Yalman, "Ne terörü destekleriz ne terörle beraber oluruz çünkü bu, ülkede kasvet, gerginlik, sıkıntı oluşturuyor. Bu anlayış, bu konuşmalar ekonomik konulara darbe vuruyor. Ötekileşmeye karşı çıkmakla beraber hiçbir zaman devlet ve millet aleyhine atılacak bir adımı da benimseme imkanımız yok." ifadelerini kullandı.