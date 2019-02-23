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Saadet Partisi, Karaman adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 18:54 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman: - "Biz bir defa HDP ile ne 24 Haziran'da ne de bu seçimlerde ittifak görüşmesi yapmadık, hiç yapmadık. Diğer partilerle de yerel yönetimler konusunda seçim ittifakı yapmayacağımızı kendilerine beyan ettik"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, "Biz bir defa HDP ile ne 24 Haziran'da ne de bu seçimlerde ittifak görüşmesi yapmadık, hiç yapmadık. Diğer partilerle de yerel yönetimler konusunda seçim ittifakı yapmayacağımızı kendilerine beyan ettik." dedi.

Yalman, Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de bin 389 seçim bölgesi olduğunu, Saadet Partisinin tüm bölgelerde seçime girdiğini söyledi.

Seçim ittifaklarına değinen Yalman, şöyle konuştu:

"Bu ittifak denilen görüşmelerle ilgili işlerin içinde olan birisiyim. Biz bir defa HDP ile ne 24 Haziran'da ne de bu seçimlerde ittifak görüşmesi yapmadık, hiç yapmadık. Diğer partilerle de yerel yönetimler konusunda seçim ittifakı yapmayacağımızı kendilerine beyan ettik. Saadet Partisi olarak Türkiye'nin her tarafında seçime gireceğiz. Türkiye'nin kamplaşmasına, ötekileştirilmesine, bazı insanların başkalaştırmasına karşı çıktığımızı hep ifade ettik."

Yalman, "Ne terörü destekleriz ne terörle beraber oluruz çünkü bu, ülkede kasvet, gerginlik, sıkıntı oluşturuyor. Bu anlayış, bu konuşmalar ekonomik konulara darbe vuruyor. Ötekileşmeye karşı çıkmakla beraber hiçbir zaman devlet ve millet aleyhine atılacak bir adımı da benimseme imkanımız yok." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yalman, belediye başkan adaylarını tanıttı.

Saadet Partisi, Karaman'da Şaban Şahin, Ayrancı'da Ümit Karharman, Kazımkarabekir'de Mehmet Ali Bayrak, Başyayla'da Enes Duran, Sarıveliler'de Hayrettin Çakır, Ermenek'te Hüseyin Kocaer, Göktepe'de Hanifi Bal, Güneyyurt'ta Üzeyir Çolak ve Kazancı'da İsa Kemençe'yi aday gösterdi.

Toplantıya Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Hasan Hüseyin Öz ile çok sayıda partili katıldı.

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Karaman lütfi yalman Saadet Partisi

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