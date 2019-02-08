Saadet Partisi Kayseri aday tanıtım toplantısı

KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Bu seçimlerde kullanacağımız oylar, ülkemizin geleceği konusunda adeta bir işaret fişeği olacak" dedi.

Karamollaoğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki belediye başkanları aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dertlerinin çok olduğunu dile getirdi.

İktidarı eleştiren Karamollaoğlu, "Neticede şunu gördük artık bu iktidar görevini tamamladı. Pilleri bitti, şarj edemiyorlar, aküleri bilirsiniz; belli bir noktaya kadar şarj edilebilir, belli bir noktadan sonra artık şarj edemezsiniz, o aküyü değiştirmek gerekir. Bunlar da bitti, değişecekler. Neden? Çünkü ülkemizin bugüne kadar birikmiş olan problemlerine artık çözüm üretemiyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin genel seçimlere gitmediğini belirten Karamollaoğlu, "Biz bu seçimde belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı seçeceğiz ancak bu seçimlerde kullanacağımız oylar, ülkemizin geleceği konusunda adeta bir işaret fişeği olacak." diye konuştu.