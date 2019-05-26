Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı iftarı

KOCAELİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz doğru bildiğimiz yolda istikrarlı bir çalışma sürdürür, davamızı topluma iyi anlatabilirsek, her kesimden insanlar Saadet Parti'mizin etrafında toplanırlar." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının İslam alemi için anlam ve önemine değindi.

Dünyada huzurun ve barışın tesis edilmesine, eksikliklerin giderilmesine gayret göstermek mecburiyetinde olduklarını anlatan Temel Karamollaoğlu, "Bugün değerlerimizi büyük ölçüde yitirdiğimiz için İslam alemi acziyet içinde. İslami değerlerimiz hep rafa kalktı, şekle döndü. Yüksek binalar, camiler, imam hatip okulları, tesettür problemi çözüldü. Peki ahlak, adalet, liyakat? Nerede bunlar? Onlar seçimden sonra." diye konuştu.

Karamollaoğlu, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret göstermeye, adaleti tesis edebilmek için otorite kurmaya muhtaç olduklarını vurgulayarak, "Şimdi birlik ve beraberlik içinde olup 'Aman ha falanca geldi, filanca gitti, şunları yapmayın'. Bize anlatamazsınız arkadaş kusura bakmayın. Şu anda ülkenin içinde bulunduğu hali gördükten sonra biz artık bu vaatlere kanmayız. Aldanamayız, kendimizi aldatamayız. Lafla peynir gemisi yürümüyor." ifadelerini kullandı.