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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

"Cihangir İslam'ın ifade ettiği her şeyin satırı satırı, virgülü virgülü arkasındayız"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Cihangir İslam'ın ifade ettiği her şeyin satırı satırı, virgülü virgülü arkasındayız." görüşünü ifade etti.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için verilen önergenin TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin oylarıyla kabul edilmediğini öne sürerek, "FETÖ'nün işbirlikçilerinin teşhir edilmesi kimleri rahatsız etmektedir? Önerge reddedilerek kimler korunmak istenmektedir? Bunların hesabının siyasi iktidar tarafından verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Abdulkadir Karaduman, şu görüşü savundu:

"AK Parti, bu önergeyi kendi günahları açığa çıkmasın diye reddetmiştir. Durum böyle iken Milletvekilimiz Cihangir İslam üzerinden kampanya yürütmeye çalışıyorlar. Milli Görüş Hareketi'nin bir temsilcisi olarak, Cihangir beyin sözlerinin arkasındayız."

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın geçen hafta Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın tartışma konusu olduğunu hatırlatan Karaduman, "Eleştiren herkesin hain olarak görülmesine, Gazi Meclisi talimatla yönetmeye çalışanlara, ülke politikalarını ABD şirketlerine teslim edenlere sonuna kadar karşıyız." ifadelerini kullandı.

"Allah muhafaza 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, bugün siyasi iktidarın kanatları altında olan zevat, FETÖ'nün şemsiyesi altında olacaktı." iddiasında bulunan Karaduman, Saadet Partisi ve Cihangir İslam'ın FETÖ'cü olmakla suçlandığı süreci hayretle izlediklerini söyledi.

Karaduman, "Cihangir Bey'in ifade ettiği her şeyin satırı satırı, virgülü virgülü arkasındayız. Hakikati her yerde anlatacağız. Bu, bedel ödememizi gerektirse bile, ülkemizin geleceği için bu bedeli ödemeye de hazırız." dedi.

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