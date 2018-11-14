Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile kurucu başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik operasyonların, siyasi kaygılar sebebiyle iktidarın kendilerini eleştiren herkesi terör suçu işlemekle irtibatlandırdığı bir dava neticesinde gerçekleştirildiğini" iddia ederek, partisinin bu sürecin karşısında, vakıf ve yöneticilerinin yanında yer aldığını belirtti.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Furkan Vakfı ile kurucu başkanı Kuytul'a yönelik operasyonları eleştirdi.

AK Parti iktidarının, OHAL kapsamında çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle muhalif kesimleri susturmayı hedeflediğini öne süren Karaduman, Hükümetin "28 Şubat bin yıl sürecek" söylemini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığını iddia etti.

Furkan Vakfı ve Kuytul'a yönelik operasyonun da aynı kapsamda yer aldığını ileri süren Karaduman, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kuytul'un aslında terörle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, şiddetin her türlüsünün karşısında durduğunu sohbetlerinde ifade ettiğini belirtti.