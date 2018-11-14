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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

"Furkan Vakfına ve Sayın Kuytul'a yapılan operasyonların tamamı, siyasi kaygılar sebebiyle iktidarın kendisini eleştiren herkesi terör suçu işlemekle irtibatlandırdığı bir dava neticesinde gerçekleştirilen süreçtir. Bu sürecin Saadet Partisi olarak sonuna kadar karşısında, Furkan Vakfı ve yöneticilerinin yanındayız"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile kurucu başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik operasyonların, siyasi kaygılar sebebiyle iktidarın kendilerini eleştiren herkesi terör suçu işlemekle irtibatlandırdığı bir dava neticesinde gerçekleştirildiğini" iddia ederek, partisinin bu sürecin karşısında, vakıf ve yöneticilerinin yanında yer aldığını belirtti.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Furkan Vakfı ile kurucu başkanı Kuytul'a yönelik operasyonları eleştirdi.

AK Parti iktidarının, OHAL kapsamında çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle muhalif kesimleri susturmayı hedeflediğini öne süren Karaduman, Hükümetin "28 Şubat bin yıl sürecek" söylemini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığını iddia etti.

Furkan Vakfı ve Kuytul'a yönelik operasyonun da aynı kapsamda yer aldığını ileri süren Karaduman, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kuytul'un aslında terörle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, şiddetin her türlüsünün karşısında durduğunu sohbetlerinde ifade ettiğini belirtti.

İktidarı eleştiren Kuytul ile vakfın "bir karalama kampanyasına maruz bırakıldığını" savunan Karaduman, vakıf evlerinin kapatılması nedeniyle öğrenciler, kadınlar ve çocukların sokaklarda yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Karaduman, "Furkan Vakfına ve Sayın Kuytul'a yapılan operasyonların tamamı, siyasi kaygılar sebebiyle iktidarın kendisini eleştiren herkesi terör suçu işlemekle irtibatlandırdığı bir dava neticesinde gerçekleştirilen süreçtir. Bu sürecin Saadet Partisi olarak sonuna kadar karşısında, Furkan Vakfı ve yöneticilerinin yanındayız." dedi.

- "Atatürk ilah değildir, Erdoğan da ilah değildir"

Abdulkadir Karaduman, bir gazetecinin Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisini anımsatarak, bu konudaki görüşlerini sorması üzerine, bu meselelerin ülkenin esas gündem maddelerinden uzaklaşılmasına neden olduğunu, hukuksuzluk, yolsuzluk ve ekonomik krizin ülkenin asıl gündemi olduğunu söyledi. Karaduman, şöyle konuştu:

"Son süreçte kamuoyunun gündemini oluşturan, ülkeyi yine bir kutuplaşmaya çeken bu elim süreç bize şunu göstermiştir; Atatürk ilah değildir ama unutmamamız gereken bir şey var ki Erdoğan da ilah değildir. Bizim meseleye bakışımız budur. Biz eğer heykellere karşıysak Erdoğan'ın heykellerine niye karşı değiliz? Ülkeyle ilgili tavır ve tutumlarımız ilkeyle mi alakalı, yoksa şahıslarla mı alakalı? Bunun cevaplandırılması gerekir."

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