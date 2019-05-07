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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

"Bize göre bugün yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunların çaresi, devletin varlık sebebi olan adaletin yeniden tesisidir"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Bize göre bugün yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunların çaresi, devletin varlık sebebi olan adaletin yeniden tesisidir." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sistematik bir biçimde birtakım sorunların içinde tutulduğunu, sorunların tamamının adaletle çözülebileceğini ancak bu mekanizmanın bilerek çalıştırılmadığını öne sürdü.

Ülke ekonomisinin son dönemde çöküş sinyalleri verdiğini, adaletsizliğin ekonomide ve siyasette yaralar açtığını, mahkemelerin baskı altında verdiği kararların toplum vicdanında yaralar açtığını iddia eden Karaduman, "Bu yaralar her geçen gün derinleşmekte ve bir kanser hücresi gibi toplumumuzu ve devletimizi içten içe çürütmekte ve tüketmektedir. Bize göre bugün yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunların çaresi, devletin varlık sebebi olan adaletin yeniden tesisidir. Saadet Partisi olarak doğruluğun, hakkın ve hukukun icap ettiği şey neyse onu yerine getirmek gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaduman, Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile ilgili davaya ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Yapılan yargılamada vakfa karşı bir baskılama olduğunu ileri süren Karaduman, "Bu durum tamamen siyasidir. Alparslan Kuytul'un ifadesiyle bu dosya bir suç dosyası değil, bir 'sus' dosyasıdır. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya hiçbir suç unsuru çıkarılamamıştır. Geçen süre zarfında bu davanın iktidarın beklentileri doğrultusunda sürdürüldüğü daha da aşikar hale gelmiştir. Savcıların işi suç icat etmek değil masumiyet karinesi çerçevesinde delilleri toplayarak hakikati ortaya koymaktır. Bu husus toplumun vicdanını da zedelemektedir. Geciken adalet adalet değildir sözünü tekrar hatırlatıyor, Furkan Vakfı üzerindeki baskıların artık son bulmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

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furkan eğitim ve hizmet vakfı Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman TBMM

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