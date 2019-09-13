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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

"Yerel basın pek çok sorunla boğuşarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Halkımızın tarafsız, doğru bilgiye ulaşması ve haber alma hakkının korunması maalesef her geçen gün kesintiye uğramaktır"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Yerel basınımız, günümüzde uzun süre ihmal edilmişliğin bir sonucu olarak pek çok sorunla boğuşarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Halkımızın tarafsız, doğru bilgiye ulaşması ve haber alma hakkının korunması maalesef her geçen gün kesintiye uğramaktır." dedi.

Karaduman Mecliste düzenlediği basın toplantısında yerel basının sorunlarına değindi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Karaduman, saldırıda şehit olan vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yerel basının, yerel düzeyde kamuoyu oluşmasına katkıda bulunduğunu ve yerel yönetimleri bir ölçüde denetleme gibi bir misyon üstlendiğini belirten Karaduman, "Yerel basın, uzun süre ihmal edilmişliğin bir sonucu olarak pek çok sorunla boğuşarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Halkımızın tarafsız, doğru bilgiye ulaşması ve haber alma hakkının korunması maalesef her geçen gün kesintiye uğramaktır." diye konuştu.

"Basının tek elden yürütüldüğünü ve basın mensuplarından gazetecilik değil holiganlık yapmalarının istendiğini" ileri süren Karaduman, "İlan ve reklamların yayınlanmasına aracılık eden devlet kurumları dahi bu konjonktüre ayak uydurmakta, şehirlerin gelişimine, demokrasi anlayışının ayakta durmasına büyük katkıları olan yerel medyamıza karşı görevlerini sunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yerel basında 8 bin 683'ü fikir işçisi olmak üzere dağıtım, baskı, büro işçileri ile birlikte 15 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirten Abdulkadir Karaduman, "Yerel gazeteler ilan kayıpları yaşıyor. Hem Basın İlan Kurumu hem Kamu İhale Mevzuatı'na aykırı işlemler yapılıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası radyo ve televizyonların RTÜK paylarında indirime gidilmesine karşın 2 yıla yakın resmi ilan fiyat tarifesinde artışa gidilmedi." dedi.

- "Gazetecilik meslek yasasına ihtiyaç var"

Karaduman, gazetecilik meslek yasasına ihtiyaç olduğunu, siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturulması gerektiğini söyledi.

Karaduman, yerel basının sorunlarının çözümü için önerilerini şöyle sıraladı:

"İfade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için darbe dönemlerinden kalan maddelerde düzenlemeler yapılmalıdır. Yazılı basın, radyo televizyonlar ile internet mecrasını bir bütün olarak ele alan, düzenleme, denetleme ve destekleme ayaklarını içeren bir sistem kurulmalıdır. Bunun için vakit geçirilmeden internet yasası çıkarılmalıdır. Basın için Acil Destek Paketi çıkarılmalıdır. Pakette doğrudan desteklerin dışında Hazine, İŞKUR, KOSGEB ve kalkınma ajansları destekleri hazırlanmalıdır. Doğrudan alım, acil alım, ilandan kaçınmak için işleri birleştirme ya da ayırma gibi yöntemlerden vazgeçilmesi konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Bir yılı aşkın süredir basın kartları alma hakkına sahip oldukları halde alamayan basın görevlilerinin haklarının iadesi sağlanmalıdır."

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Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman

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