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Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

"2019 bütçesi bir özelleştirme, faiz, rantiye bütçesidir. Bu ülkede insanımızın alın terinin, emeğinin zengin kesime doğru akması anlamına gelir"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "2019 bütçesi bir özelleştirme, faiz, rantiye bütçesidir. Bu ülkede insanımızın alın terinin, emeğinin zengin kesime doğru akması anlamına gelir." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019 bütçesinde faize 117 milyar lira ayrıldığına işaret ederek, buna karşılık yatırım harcamaları için 65 milyar lira belirlendiğini söyledi. Ülkede, yatırım için ayrılan bütçenin, faiz için ayrılan bütçesinin yarısı olduğunu ifade eden Karaduman, "Bu da şunu göstermektedir; 2019 bütçesi bir özelleştirme, faiz, rantiye bütçesidir. Bu ülkede insanımızın alın terinin, emeğinin zengin kesime doğru akması anlamına gelir." diye konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1976'da açılan ayakkabı fabrikasının 2004'teki özelleştirmeler sonucunda harabe haline geldiğini anlatan Karaduman, bu fabrika binasının şu anki durumunu gösteren bir fotoğrafı da gazetecilerle paylaştı.

Karaduman, 2018'de 30 binin üzerinde ticari firma, 100 bine yakın da iş yerinin kapandığını dile getirerek, 846 firmanın konkordato ilan etmek zorunda kaldığını, batık kredi miktarının da 80 milyar lira civarında olduğunu vurguladı.

Mamak'taki TOKİ inşaatında çalıştırılan ve maaşlarını 2 yıldır alamadıkları iddiasıyla eylem yapan işçileri ziyaret ettiğini aktaran Karaduman, "Burada, tamamen meşru olan hakların gasbı söz konusu. Ortada bir haksızlık var. Taşeron firma konkordato ilan etmiş ve bu işçiler 2 yıldır emeğinin karşılığını alamıyor. Maaşını alamadığı için eylem yapma zorunda kalan bu işçiler, FETÖ'cü müdür, PKK'lı mıdır? Hangi vicdan bunu bu şekilde cevaplayabilir. Hangi vicdan, 2 yıldır maaşını alamadığı için işçilerin yaptığı grevleri terörize edebilir." dedi.

"AK Parti'nin 2002'den 2018 yılına kadarki Türkiye faturası" şeklinde hazırladığı bir tabloyu da gösteren Karaduman, söz konusu tabloda yer alan "kamu ve özel sektörün, bireysel banka borçları, iç ve dış borç" şeklindeki kalemlerde 2002-2018 yılları arasındaki artışa dikkati çekti.

Tabloda yumurta, pirinç, kuru soğan, patates, zeytin ve beyaz peynirin fiyatlarındaki artışı da gösteren Abdulkadir Karaduman, "Bu faturanın son ödeneceği tarih ise 31 Mart 2019'dur. Vatandaş olarak bu ekonomik krizi elbette atlatacağız." diye konuştu.

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2019 bütçesi Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman

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