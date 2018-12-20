Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman:

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "2019 bütçesi bir özelleştirme, faiz, rantiye bütçesidir. Bu ülkede insanımızın alın terinin, emeğinin zengin kesime doğru akması anlamına gelir." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019 bütçesinde faize 117 milyar lira ayrıldığına işaret ederek, buna karşılık yatırım harcamaları için 65 milyar lira belirlendiğini söyledi. Ülkede, yatırım için ayrılan bütçenin, faiz için ayrılan bütçesinin yarısı olduğunu ifade eden Karaduman, "Bu da şunu göstermektedir; 2019 bütçesi bir özelleştirme, faiz, rantiye bütçesidir. Bu ülkede insanımızın alın terinin, emeğinin zengin kesime doğru akması anlamına gelir." diye konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1976'da açılan ayakkabı fabrikasının 2004'teki özelleştirmeler sonucunda harabe haline geldiğini anlatan Karaduman, bu fabrika binasının şu anki durumunu gösteren bir fotoğrafı da gazetecilerle paylaştı.

Karaduman, 2018'de 30 binin üzerinde ticari firma, 100 bine yakın da iş yerinin kapandığını dile getirerek, 846 firmanın konkordato ilan etmek zorunda kaldığını, batık kredi miktarının da 80 milyar lira civarında olduğunu vurguladı.