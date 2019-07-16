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Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

"15 Temmuz'u anlamak anmaktan çok daha önemli"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "15 Temmuz'u anlamak anmaktan çok daha önemli." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 3 yılı olduğunu, 15 Temmuz nezdinde tarihteki tüm darbeleri lanetlediğini söyledi.

Saadet Partisi olarak tüm darbelerin, antidemokratik tüm uygulamaların karşısında, millet iradesinin yanında olduklarını ifade eden Karaduman, ancak 15 Temmuz'u anlamanın anmaktan çok daha önemli olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında büyük mücadele yürütüldüğünü anlatan Karaduman, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün uygulamalarına şöyle dönüp bir bakarsak adam kayırmak örgütün en karakteristik özelliğiydi. Bunun yanında insanların hakkını elinden almak için iftira atmak, kamu kaynaklarını kendi cemaatine helal görüp dışarıya haram görmek, ABD ile stratejik ortaklık ya da iş birliği, ihaleye fesat karıştırmak ve ekonomide faizci kapitalist nizamı belirlemek FETÖ'nün zihniyetinin öne çıkan en temel adımlarıydı. Bugün geldiğimiz noktada siyasi iktidarın, FETÖ'nün bu uygulamalarının neresinde olduğunu sormak istiyorum. FETÖ'nün bu uygulamaların hangisini siyasi iktidar bugün yapmamaktadır? 15 Temmuz sonrasında bu FETÖ uygulamaları daha da kurumsallaşmıştır. Dolayısıyla bugün FETÖ'nün uygulamaları bizatihi tek başına iktidardadır."

Karaduman, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'deki hukuksuzluğun kurumsallaştırıldığını ileri sürdü.

Dünkü anma etkinliklerinde sesleri duyulmayan Hava Harp Okulu öğrencileri konusuna değinmek istediğini vurgulayan Karaduman, şöyle devam etti:

"Hava Harp Okulu Öğrencileri mutat olarak her yıl Yalova'da bir araya getirilir. 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen kamptan tatbikat bahanesiyle İstanbul'a götürülen öğrencilerin yolu darbeye karşı halkımız tarafından kesilmiştir. Bu öğrenciler ellerindeki silahları mukavemet göstermeden teslim etmişlerdir. Öğrencilerin darbe girişimine karşı en ufak bir bilgisi olmadığı o gece öğrencilere müdahale eden halk tarafından da ifadelerle ortaya çıkmaktadır. Tanık ifadelerinde öğrencilerin ya korktuğu ya da başlarının öne eğik olduğu belirtilmekteydi. İfadelerde öğrencilerin darbeyi bilerek gelmesi halinde çok insanı şehit edebileceği de söylenmektedir. Öğrenciler, ifadelerinde nereye gideceklerini dahi bilmediklerini, darbe girişimi olduğu konusunda da haberlerinin olmadığını söylemişlerdir. Ancak öğrencilerden bazıları ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılırken emir komuta bölümünde bulunan komutanları ise müebbet hapis ile cezalandırılmışlardır. Mahkeme kararları sadece adalete güveni değil milletin vicdanını da yaralamıştır."

İhanetin bedelinin Hava Hap Okulu öğrencilerine ödetilmek istenmesini milletin vicdanına arz ettiğini belirten Karaduman, 15 Temmuz'u anma etkinliklerinin her yıl daha güçlü şekilde icra edilirken, 15 Temmuz'un oluşturduğu mağduriyetlere karşı somut en ufak adımın atılmadığını savundu.

Karaduman, hükümetten, adaletin kısa sürede siyasi çekişmelerin aracı olmaktan çıkarılmasını beklediklerini, yaşanan mağduriyetlere de bir son verilmesini istedi.

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15 Temmuz FETÖ darbe girişimi Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman TBMM

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