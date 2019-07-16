Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman:

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "15 Temmuz'u anlamak anmaktan çok daha önemli." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 3 yılı olduğunu, 15 Temmuz nezdinde tarihteki tüm darbeleri lanetlediğini söyledi.

Saadet Partisi olarak tüm darbelerin, antidemokratik tüm uygulamaların karşısında, millet iradesinin yanında olduklarını ifade eden Karaduman, ancak 15 Temmuz'u anlamanın anmaktan çok daha önemli olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında büyük mücadele yürütüldüğünü anlatan Karaduman, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün uygulamalarına şöyle dönüp bir bakarsak adam kayırmak örgütün en karakteristik özelliğiydi. Bunun yanında insanların hakkını elinden almak için iftira atmak, kamu kaynaklarını kendi cemaatine helal görüp dışarıya haram görmek, ABD ile stratejik ortaklık ya da iş birliği, ihaleye fesat karıştırmak ve ekonomide faizci kapitalist nizamı belirlemek FETÖ'nün zihniyetinin öne çıkan en temel adımlarıydı. Bugün geldiğimiz noktada siyasi iktidarın, FETÖ'nün bu uygulamalarının neresinde olduğunu sormak istiyorum. FETÖ'nün bu uygulamaların hangisini siyasi iktidar bugün yapmamaktadır? 15 Temmuz sonrasında bu FETÖ uygulamaları daha da kurumsallaşmıştır. Dolayısıyla bugün FETÖ'nün uygulamaları bizatihi tek başına iktidardadır."