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Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

"Gurbetçilerimizi yalnızca rant kapısı olarak gören anlayışın, tasarruf yapma bahanesiyle gurbetçilerimizi mağdur ettiğine şahitlik ediyoruz"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, yurt dışındaki vatandaşların emeklilik borçlanma oranının artırılmasına ilişkin, "Gurbetçilerimizi yalnızca rant kapısı olarak gören anlayışın, tasarruf yapma bahanesiyle gurbetçilerimizi mağdur ettiğine şahitlik ediyoruz." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının Avrupa'daki gurbetçi gençleri tehdit eder hale geldiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının, devlet tarafından bağımlılığı engelleyici seminer ve konferanslar düzenlemeye, bu anlamda somut adımlar atmaya teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Karaduman, özellikle Avrupalı vatandaşlara yönelik yayın yapacak TRT Avrupa kanalının kurulması gerektiğini belirtti.

AK Parti'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik verdiği birçok sözü yerine getirmediğini öne süren Karaduman, "Uçak biletlerinde indirim yapılacaktı ama bu indirimler yapılmadığı gibi mevcut indirimlerin de tamamı tedavülden kaldırılmıştır." diye konuştu.

Karaduman, askerlik bedelinin bin avrodan 5 bin 133 avroya çıkarıldığını, cep telefonu açtırma ücretinin 9 aylık zaman diliminde 170 liradan bin 500 liraya çıkarıldığını ifade etti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların emeklilik borçlanma oranının yüzde 45'e çıkarıldığını belirten Karaduman, şunları kaydetti:

"Yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle emekli aylığı bağlanan sigortalıların, borçlanma karşılığı ödemiş oldukları tutarları çok kısa sürede emekli aylığı olarak geri almalarının SGK'nin aktüeryal dengesini olumsuz etkilemesi bahanesiyle borçlanma oranı yükseltildi. Gelinen noktada gurbetçilerimizi yalnızca rant kapısı olarak gören anlayışın, tasarruf yapma bahanesiyle gurbetçilerimizi mağdur ettiğine şahitlik ediyoruz. Bu değişikliklerle SGK 3 kat kar etmiş olacak ama gurbetçiler büyük bir zarara uğratılacaktır. Kanunla oluşacak mağduriyetin ortadan kaldırılması gerekiyor."

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