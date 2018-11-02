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Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

27. Dönem Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında @cihangirislam isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İslam hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesindeki "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 215. maddesindeki "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma açıldığı belirtildi.

cihangirislamkimdir

NAZIR CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Profesör; İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı. Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Cihangir İslam TBMM Saadet Partisi Twitter soruşturma

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar adam doğruları söyledi gülüyorum aglanacak halimize biat etmediği için cezaevine bir tane daha bilim adamı yazık çok yazık
hep oldugı gibi gene doğruyu söyleyenler ve mantıklı eleştirenler susturulmaya çalışılıyor!!
Baştakilerin Zoruna gitti meclisteki haklı çıkışları
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