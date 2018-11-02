Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İslam hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesindeki "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 215. maddesindeki "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma açıldığı belirtildi.

NAZIR CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Profesör; İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı. Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

