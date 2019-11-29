Saadet Partisi’nden ‘Efsane Cuma’ paylaşımı

Saadet Partisi'nin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük indirim vaatleriyle düzenlenen ‘Efsane Cuma’ (Black Friday) gününe vurgu yapılan paylaşımında, asgari ücretlilerin durumuna dikkat çekildi.

Videoda, “Gerçek Efsane Günler! Yapılacak olan asgari ücret zammı “efsane” olmasa bile en azından kara kara düşündürmemeli!” ifadeleri kullanıldı.

Gerçek Efsane Günler!



Yapılacak olan asgari ücret zammı “efsane” olmasa bile en azından kara kara düşündürmemeli! pic.twitter.com/XdOgCi35fl — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 29, 2019



