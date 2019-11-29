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Saadet Partisi’nden ‘Efsane Cuma’ paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 23:53 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı 'Efsane Cuma' paylaşımıyla asgari ücretlilerin geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Saadet Partisi’nden ‘Efsane Cuma’ paylaşımı

Saadet Partisi'nin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük indirim vaatleriyle düzenlenen ‘Efsane Cuma’ (Black Friday) gününe vurgu yapılan paylaşımında, asgari ücretlilerin durumuna dikkat çekildi.

Videoda, “Gerçek Efsane Günler! Yapılacak olan asgari ücret zammı “efsane” olmasa bile en azından kara kara düşündürmemeli!” ifadeleri kullanıldı.


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Saadet Partisi efsane cuma alışveriş indirim

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