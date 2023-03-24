Saadet Partisi'nden Erbakan ve Ecevit koalisyonunu hatırlatan video: Onlar başardı, yine başaracağız

Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıkladı. Saadet Partisi ise akşam saatlerinde Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'in olduğu bir video paylaştı.

ERBAKAN-ECEVİT KOALİSYONU HATIRLATILDI

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda 1974'te Bülent Ecevit-Necmettin Erbakan tarafından yapılan koalisyon hatırlatıldı. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu da videoyu kendi hesabından "Milli Görüş; millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız!" notuyla paylaştı. Videoda "Erbakan’ın “Biz sayın Ecevit’le vaktiyle koalisyon kurduk. Halkımıza, milletimize çok hayırlı kısmetler yaptık" sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun “Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız” ifadeleri ve Karamollaoğlu’nun “Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız?” açıklaması da yer aldı.

Milli Görüş; millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar.



Onlar başardı, yine başaracağız!pic.twitter.com/ui6fpwKXVa March 24, 2023

KILIÇDAROĞLU DA PAYLAŞTI

Karamollaoğlu'nun paylaşımı alıntılayarak kendi hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!" ifadelerini kullandı.





