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Saadet Partisi'nden Erbakan ve Ecevit koalisyonunu hatırlatan video: Onlar başardı, yine başaracağız

24.03.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir video geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bülent Ecevit-Necmettin Erbakan tarafından yapılan koalisyonu hatırlatan videoyu "Onlar başardı, yine başaracağız!" notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu'nun paylaşımını kendi hesabından alıntıladı.

Saadet Partisi'nden Erbakan ve Ecevit koalisyonunu hatırlatan video: Onlar başardı, yine başaracağız

Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıkladı. Saadet Partisi ise akşam saatlerinde Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'in olduğu bir video paylaştı.

ERBAKAN-ECEVİT KOALİSYONU HATIRLATILDI

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda 1974'te Bülent Ecevit-Necmettin Erbakan tarafından yapılan koalisyon hatırlatıldı. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu da videoyu kendi hesabından "Milli Görüş; millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız!" notuyla paylaştı. Videoda "Erbakan’ın “Biz sayın Ecevit’le vaktiyle koalisyon kurduk. Halkımıza, milletimize çok hayırlı kısmetler yaptık" sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun “Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız” ifadeleri ve Karamollaoğlu’nun “Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız?” açıklaması da yer aldı.

KILIÇDAROĞLU DA PAYLAŞTI

Karamollaoğlu'nun paylaşımı alıntılayarak kendi hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!" ifadelerini kullandı.

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