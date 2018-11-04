Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu

2019'daki yerel seçim yaklaşırken siyasi partilerin çalışmaları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Saadet Partisi yerel seçim sürecinde kullanacağı sloganı 'Çare Var' olarak belirledi.
'Sokaktan caddeye, Twitter’dan Youtube her yerde olacaklarını' duyuran Saadet Partililer, hedeflerini şu sözlerle aktardılar:
"En aktif çalışmayı biz yapacağız
Her kapıya gideceğiz,
Her eli tutacağız
Her yüreğe dokunacağız.
80 milyonu kucaklayacağız.
İnşallah 1 Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye’ye uyanacağız.
Şartlar ve yaşanan gelişmeler ne olursa olsun hem ülkemiz hem de bütün insanlık bizim ayağa kalkmamızı beklemektedir.
Bu sebeple biz bugün Gelecekten umudunu kesen milyonlara
'ÇARE VAR' diyoruz."
Kaynak: T24
'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!
AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu
İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum