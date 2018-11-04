HABER

Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için sloganını belirledi. Slogan 'Çare Var' oldu.

Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu

2019'daki yerel seçim yaklaşırken siyasi partilerin çalışmaları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Saadet Partisi yerel seçim sürecinde kullanacağı sloganı 'Çare Var' olarak belirledi.

'Sokaktan caddeye, Twitter’dan Youtube her yerde olacaklarını' duyuran Saadet Partililer, hedeflerini şu sözlerle aktardılar:

"En aktif çalışmayı biz yapacağız
Her kapıya gideceğiz,
Her eli tutacağız
Her yüreğe dokunacağız.
80 milyonu kucaklayacağız.
İnşallah 1 Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye’ye uyanacağız.
Şartlar ve yaşanan gelişmeler ne olursa olsun hem ülkemiz hem de bütün insanlık bizim ayağa kalkmamızı beklemektedir.
Bu sebeple biz bugün Gelecekten umudunu kesen milyonlara
'ÇARE VAR' diyoruz."

Kaynak: T24

PARTNERÖlmenin yasak olduğu ada SvalbardÖlmenin yasak olduğu ada Svalbard
AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilkAK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktıErdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı

Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı

AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var

AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.