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Saadet Partisi'nin Ankara adayı Mesut Doğan oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 18.02.2019 14:37 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 31 Mart yerel seçimi için partisinin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı oldu.

Saadet Partisi'nin Ankara adayı Mesut Doğan oldu

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yarın 'Aday Tanıtım Toplantısı'nın düzenleneceği Saadet Partisi'nde, öncesinde Başkanlık Divanı toplandı.

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mesut Doğan, SP'nin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı olarak belirlendi. Doğan'ın adaylığı, yarın düzenlenecek toplantıda duyurulacak.

Saadet Partisi'nin Ankara adayı Mesut Doğan oldu

(DHA)


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