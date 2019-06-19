HABER

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, TRT'ye çağrıda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gökçınar, "Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim. TRT'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam TRT Haber'de canlı yayında, gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı’nın sorularını yanıtladı.

Programda talep üzerine konuk davet ettiğini ifade eden Fatih Er'e, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'dan bir çağrı geldi.

Gökçınar, sosyal medya hesabından, "Sayın Fatih Er, arkadaşlarım kurumunuza yarın resmi yazı ile başvuracaklar. Buradan da şifahen belirteyim; Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim. Trt'de görüşmek üzere" diye yazarak, Fatih Er'i ve TRT'yi etiketledi.


9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
CHP'li Faik Öztrak: Faturayı moderatöre keseceklerCHP'li Faik Öztrak: Faturayı moderatöre kesecekler
Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!
Anahtar Kelimeler:
istanbul seçim TRT Saadet Partisi Necdet Gökçınar

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Diğer Haberler
CHP'li Faik Öztrak: Faturayı moderatöre kesecekler

CHP'li Faik Öztrak: Faturayı moderatöre kesecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

Yıldırım: Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya

Yıldırım: Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya

Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtladı

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.