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Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
24.11.2024 18:38
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Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu dönemi sona erdi. Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan 823 oyla genel başkanlığa seçildi.

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak genel başkanlık için aday adayı oldu.

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823 OYLA SEÇİLDİ

Divan Kurulu, Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın 741, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Eski Genel Başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak ise 36 oy aldı ve aday olmadı.

2 adayın yarıştığı kongrede Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan 823 delegenin oyunu alarak seçimi kazandı.

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