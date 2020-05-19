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Saadet Partisi siyasi liderleri montajla buluşturdu: Bu görüntüler hayal değil gerekliliktir

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 20:40 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, tüm siyasi parti liderlerinin farklı zamanlarda katıldıkları video konferans yayınlarındaki görüntüleri birleştirerek hazırladığı videoda, “19 Mayıs 2020 yeni bir başlangıca vesile olsun” vurgusu yaptı.

Saadet Partisi siyasi liderleri montajla buluşturdu: Bu görüntüler hayal değil gerekliliktir

Saadet Partisi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bulunduğu siyasi parti liderlerinin montaj yoluyla yerleştirilmiş farklı zamanlardaki görüntüleriyle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşması yer aldı.

“Birazdan izleyeceğiniz görüntüler hayal değil, gerekliliktir” notunun yer aldığı videoda konuşan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle herkesin bayramını tebrik ediyorum. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın son derece önemli olduğu şu günlerde konuşmak ve meselelerimizi ortak akılla çözmek en büyük ihtiyacımızdır. Ayrıştıkça değil, birleştikçe, bir araya geldikçe hem millet olarak hem de ülke olarak güçlenebiliriz. Buna samimiyetle inanıyorum. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Salgın hastalık da, ekonomik kriz de hepimizin ortak sorunu. Tüm sorunlarımızın ortak akılla çözülebileceğine inanıyoruz, Türkiye için."


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