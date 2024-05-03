Saadet Partisi ve Hamas liderleri İstanbul'da bir araya geldi: Karamollaoğlu'ndan destek mesajı

Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin ve İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın da katıldığı ziyarette, bölgedeki insanlık dramı ve Filistin halkının yaşadığı zorluklar üzerinde duruldu.

Görüşme sırasında, Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiği vurgulandı. Saadet Partisi, Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha ifade ederken, İslam dünyasının dayanışma içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





