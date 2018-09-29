Saadet Partisi Yerel Seçimlere Hazırlık Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, 'kimi belediye başkanı yapacağız'dan çok 'kiminle belediye başkanlığını kazanacağız', bunun üzerinde durmalıyız." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen "Yerel Seçimlere Hazırlık" toplantısında Seçim İşleri ve Seçim Karargah Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Karamollaoğlu, mahalli seçimlerin başlangıcı sayılabilecek bir toplantı yaptıklarını belirterek, 6 ayda yerel seçime nasıl gidecekleri, hangi hazırlıkları yapacakları, adaylarını nasıl belirleyecekleri, kaynaklarını nasıl temin edecekleri ve topluma nasıl bir mesaj vereceklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Seçimi kiminle kazanacaklarına önem vermeleri gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Biz, 'kimi belediye başkanı yapacağız'dan çok 'kiminle belediye başkanlığını kazanacağız', bunun üzerinde durmalıyız." diye konuştu.

Karamollaoğlu, her seçimin "yeni bir seçim" olduğunu vurgulayarak, "Bizimle beraber yola çıkan arkadaşlarımızın bir kısmı daha sonra bizden ayrıldı, Milli Görüşü beğenmediler. Kendilerine göre yeni bir gömlek biçtiler, giydiler. Ama bu vücuda uymadı, beceremediler." dedi.