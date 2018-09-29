HABER

Saadet Partisi Yerel Seçimlere Hazırlık Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu: - "Biz, 'kimi belediye başkanı yapacağız'dan çok 'kiminle belediye başkanlığını kazanacağız', bunun üzerinde durmalıyız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, 'kimi belediye başkanı yapacağız'dan çok 'kiminle belediye başkanlığını kazanacağız', bunun üzerinde durmalıyız." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen "Yerel Seçimlere Hazırlık" toplantısında Seçim İşleri ve Seçim Karargah Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Karamollaoğlu, mahalli seçimlerin başlangıcı sayılabilecek bir toplantı yaptıklarını belirterek, 6 ayda yerel seçime nasıl gidecekleri, hangi hazırlıkları yapacakları, adaylarını nasıl belirleyecekleri, kaynaklarını nasıl temin edecekleri ve topluma nasıl bir mesaj vereceklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Seçimi kiminle kazanacaklarına önem vermeleri gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Biz, 'kimi belediye başkanı yapacağız'dan çok 'kiminle belediye başkanlığını kazanacağız', bunun üzerinde durmalıyız." diye konuştu.

Karamollaoğlu, her seçimin "yeni bir seçim" olduğunu vurgulayarak, "Bizimle beraber yola çıkan arkadaşlarımızın bir kısmı daha sonra bizden ayrıldı, Milli Görüşü beğenmediler. Kendilerine göre yeni bir gömlek biçtiler, giydiler. Ama bu vücuda uymadı, beceremediler." dedi.

- "Başkalarıyla ittifak mı yapıyorsunuz' diyecekler"

Yerel seçimlerde başarılı olmaları gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Bizim belediye başkanımız halktan birisi olacak.

Makama otururken mal varlığına bak, o makamdan kalktıktan sonraki mal varlığına bak. Eğer arada uçurum varsa, orada bir sahtekarlık var demektir." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, bu seçimde başarılı olmak için bütün güçleriyle çalışacaklarını belirterek, salonda bulunan partililere, "Siz bu milletin ümidisiniz. Ona göre bu görevi üstleneceksiniz. Sizin karşınıza çıkacaklar, 'Gidip başkalarıyla ittifak mı yapıyorsunuz' diyecekler. Elbette yaparız. Ne için? Hakkı hakim kılmak için, hikaye için değil." diye seslendi.

PARTNERTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracıTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracı
Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)
Bakanlık "tehlikeli" onlar "tehlikesiz" diyorBakanlık "tehlikeli" onlar "tehlikesiz" diyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Yerel Seçimlere Hazırlık" toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.