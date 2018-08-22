Saadet Partisi'nde bayramlaşma

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programına katıldı.

Karamollaoğlu, programda yaptığı konuşmada, İslam alemindeki ülkelerin çoğunda "kanın gövdeyi götürdüğünü, huzur içinde çok az ülke olduğunu" belirtti.

Müslümanların Müslümanları katlettiğini vurgulayan Karamollaoğlu, Yemen'de, Afganistan'da her gün bir yerin bombalandığını söyledi.

Karamollaoğlu, "Bütün bu olumsuzluklara rağmen bizim başlangıçta Müslümanlar arasında daha sonra da bütün insanlığın arasında barış ve huzur ortamını sağlamamız görevimiz. İnancımız da bize bunu emrediyor." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada biz barış ve huzur istiyorsak bu huzurun tesisi kamil manada adaletin sağlanmasına bağlı. Bu dinimizin bize emrettiği bir husustur, 'Yönetimler, idareler adil olmak kaydıyla küfürle bile devam eder amma zulümle devam etmez' buyrulmuş. Bir çok ülkede maalesef bugün zulüm var. Zulüm adaletin karşılıdır. Eğer siz kendinizi güvende hissedemiyorsanız, bir sıkıntınız, probleminiz olduğu takdirde ister şahıslarla, ister devletle bir mahkemeye gidip hakkınızı alacağınızdan kesin olarak emin değilseniz orada zulüm var demektir. Hiç kimse bunun zıddını iddia edemez. Bundan dolayı da biz arzu ederiz ki hem memleketimizde hem dünyada huzur olsun, adalet olsun. Barış ve adalet başka türlü tesis edilemez."