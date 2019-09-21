Saadet Partisi'nde büyük kongreye doğru

Saadet Partisi'nin 7'nci Ola\u011fan B\u00fcy\u00fck Kongresi, 3 Kas\u0131m Pazar g\u00fcn\u00fc yap\u0131lacak.\nPartinin bas\u0131n biriminden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 7'nci Ola\u011fan B\u00fcy\u00fck Kongre'nin 3 Kas\u0131m Pazar g\u00fcn\u00fc Ankara Spor Salonu\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirilece\u011fi duyuruldu.Esenyurt'ta hareketli anlar! B\u00f6yle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131larCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ABD'ye gittiErdo\u011fan ABD ziyareti \u00f6ncesi Patriot ve F-35 a\u00e7\u0131klamas\u0131