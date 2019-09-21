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Saadet Partisi'nde büyük kongreye doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin 3 Kasım Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kongre Saadet Partisi

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