Saadet Partisi'nde "ittifak ayrışması"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Millet İttifakı'yla birlikte hareket eden Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na karşı hareket başlattı. Karamollaoğlu yönetiminin muhalefet bloğuna destek vermesini eleştiren Asiltürk, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" açıklaması yaptı. Bunun üzerine parti sözcüsü Birol Aydın, tüzük gereği partinin nasıl kongre kararı alacağının belli olduğunu belirterek "Ülkemizin ve insanımızın karşı karşıya kaldığı problemlere sebep olan yanlış politikalara, tutum ve davranışlara da hangi saiklerle itiraz ettiğimiz ise milletimizin malumudur" açıklaması yaptı. Saadet Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Asiltürk'ün hazırlığından parti yönetiminin de Twitter'daki paylaşımlarını görene kadar haberi olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayında Asiltürk'ü evinde ziyaret etmiş ve "ittifak konuştuklarını" açıklamıştı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun bilgisi dışında yapılan bu görüşme, parti içinde de "Cumhur İttifakı-Millet İttifakı" ayrışması tartışmasını başlatmıştı. Karamollaoğlu yönetimi AKP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'na mesafeli dururken, Asiltürk'ün bu ittifaktan yana tutum aldığı kulislere yansımıştı. Daha sonra bir televizyon kanalında konuşan Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan'la yaptığı ittifak görüşmesine ilişkin, "Seçime bir hafta kala buna karar verilir, yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur" demişti. Asiltürk, konuşmada Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılacağını söylediğini de açıklamış; yaklaşık iki ay sonra Türkiye Cumurbaşkanlığı kararı ile sözleşmeden çekilmişti. Erdoğan'ın Asiltürk ziyareti ittifaklarda ve kabinede değişikliğe yol açar mı?

Erdoğan'ın, Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'e sürpriz ziyareti Cumhur İttifakı'nı genişletme çabası mı?

AKP kaynakları: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aylar önce alındı YİK Başkanı Asiltürk'ün dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ise parti içindeki çekişmenin boyutlarını da ortaya çıkarmış oldu. Asiltürk, ayetlerden alıntılar yaptığı 53 tweet paylaştı. Parti yönetimini eleştiren Asiltürk, ilk kongrede de karşı liste çıkaracağını açıkladı. Paylaşımlarına "Hedefimiz huzur içinde yaşayacağımız bir dünya oluşturmaktır" diye başlayan Asiltürk, "Ulaşmak istediğimiz hedefin önem ve değerinden dolayı, hoşgörülü, toparlayıcı ve yol gösterici olmamız gerekiyor. Mü'minlerin kardeş olduklarına inandığımız için, kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ediyoruz. Siyâsi çekişmelerin oluşturduğu olumsuz ortamdan etkilenmeden, kardeşliğin oluşmasına ve gelişmesine çalışırız." ifadelerini kullandı.

Milli görüşçülerin görevinin "hatası olanları kötülemek değil, onları uygun bir dille hak ve adalete çağırmak" olduğunu vurgulayan Asiltürk, "Peygamberimiz (a.s.), insanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emrediyor. Erbakan hocamız bunu çok iyi bildiği için konuşmalarında kırıcı olmamaya özen gösterir, dinleyenlerin akıl, mantık ve vicdanlarına hitap ederdi" ifadelerini paylaştı. https://twitter.com/spoasilturk/status/1404860431001440265?s=20 'Sadece tenkit ediyor' Bir siyasi partinin başarılı olması için inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Asiltürk şu görüşlere yer verdi: "Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken Partiyi sadece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız. Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır. Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifadesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz.(...) İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir."

Yapılan son kamuoyu yoklamalarında Saadet Partisi'ne verilen desteğin düşük çıkmasının nedeninin "kullanılan üslup" olduğunu savunan Asiltürk, "Saadet Partisi, ona niçin oy vermiyorsunuz diye sorunca, gençler biz o partinin de bizim inançlarımızı, savunduğunu duymadık. Basında yer alan haberleri izliyoruz, o parti de diğer partiler gibi sâdece iktidarı tenkit ediyor diye cevap veriyor" ifadelerini kullandı. 'Benim gözetimimde liste hazırlanacak' Asiltürk, partinin ilk kongresinde ise kendisinin gözetiminde karşı liste çıkaracağını da şu ifadelerle duyurdu: "Allah'ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyâsi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak." Parti Sözcüsü Birol Aydın: Kararlı duruşumuz taktirle takip ediliyor Oğuzhan Asiltürk'ün bu çıkışı üzerine Saadet Partisi'nden gece yarısında açıklama yapıldı. Parti Sözcüsü Birol Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kongre toplamak için parti tüzüğündeki koşulları anımsattı, partisinin izlediği politika konusunda "kararlı duruşunu" devam ettireceği mesajı verdi: