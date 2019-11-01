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Saadet Partisi'nde kongre heyecanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü Ankara'da yapılacak - Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olacağı kongrede, yeni parti programı oylamaya sunulacak - "Gelecek Saadet ile Gelecek" sloganıyla yapılacak kongre için yeni parti müziği de hazırlandı

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve "Türk siyasetinin hocası" merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan tarafından 20 Temmuz 2001'de kurulan Saadet Partisi'nde, kongre hazırlığında sona gelindi.

Kurucu Genel Başkanlığını Recai Kutan'ın yaptığı partinin 11 Mayıs 2003'te yapılan 1. Olağan Kongresi'nde, Kutan'ın aday olmaması nedeniyle Erbakan genel başkanlığa seçildi.

Takvimler 29 Aralık 2003'ü gösterdiğinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbakan'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle parti üyeliğinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Erbakan, 30 Ocak 2004'te parti üyeliğinden ve genel başkanlık görevinden istifa ederek, yerini Kutan'a bıraktı.

Partinin 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Büyük Kongresinde Kutan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kutan, 2 yıl sürdürdüğü bu görevin ardından 26 Ekim 2008'de yapılan 3. Büyük Kongre'de koltuğu Numan Kurtulmuş'a devretti.

- Erbakan 6 yıl sonra yeniden Genel Başkan

Kurtulmuş, 11 Temmuz 2010'da yapılan Olağanüstü Kongre süreci ve sonrasında yaşanan olayların ardından 1 Ekim 2010'da yaptığı basın toplantısında, genel başkanlık görevi ve partiden istifa ettiğini açıkladı.

Bunun üzerine 17 Ekim 2010'da yapılan Olağanüstü Büyük Kongrede Erbakan, 6 yıl önce bırakmak zorunda kaldığı Genel Başkanlık görevine yeniden döndü.

Erbakan'ın 28 Şubat post-modern darbenin yıl dönümü arifesinde solunum yetmezliğine bağlı, kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 27 Şubat 2011'de vefat etmesi dolayısıyla parti, 2011 Genel Seçimleri'ne Mustafa Kamalak'ın Genel Başkanlığında gitme kararı aldı.

Kamalak, seçimden hemen sonra yapılan kongrede de tekrar genel başkan seçildi.

Partinin, 30 Ekim 2016'de gerçekleştirdiği 6. Olağan Kongresinde, yeni Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu.

- Kongrede, Milli Görüş'ün gelecek 50 yıl vizyonu anlatılacak

Yaklaşık 18 yıldır siyaset sahnesinde yer alan Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi ise 3 Kasım Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak.

Karamollaoğlu'nun tek aday olacağı kongrede, yeni parti programı oylamaya sunulacak. Milli Görüş hareketinin 50 yıllık siyasi hafızası, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak hazırlandığı parti programı ve hareketin gelecek 50 yıl vizyonu kongrede anlatılacak.

Ayrıca "Gelecek Saadet ile Gelecek" sloganıyla yapılacak kongre için yeni parti müzikleri de hazırlandı.

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