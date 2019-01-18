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Saadet Partisi'nde yeni kurumsal kimlik dönemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 2 büyükşehir, 20 il, 151 ilçe ve beldenin belediye başkan adaylarını açıklayan Saadet Partisi, seçim kampanyası öncesinde partinin kurumsal kimlik kılavuzunu yeniledi - Kılavuzda, yerel seçim materyallerinde ve diğer çalışmalarda kullanılacak partinin ismi, logosu, amblemi, renk ve yazı karakterlerinin ölçüleri yer aldı

SEFA ŞAHİN - Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde partinin kurumsal kimlik kılavuzunu yeniledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Saadet Partisi'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Bugüne kadar 2 büyükşehir, 20 il, 151 ilçe ve beldenin belediye başkan adaylarını açıklayan Saadet Partisi, kampanya dönemi öncesi partinin kurumsal kimliğinde yeniliğe gitti.

Buna göre yeni kurumsal kimlik kılavuzunda yerel seçim materyallerinde ve diğer çalışmalarda kullanılacak partinin ismi, logosu, amblemi, renk ve yazı karakterlerinin ölçüleri yer aldı.

Parti imajının arka planda bırakılarak toplumsal hareket algısının ön plana çıkarılmaya çalışıldığı belirtilen kılavuzda, logo ve isim üzerinde düzenlemeler yapıldı.

Saadet Partisi'nin revize edilen ana renginin yanı sıra yardımcı renklere de yer verilen kılavuzda, parti logosunun doğru kullanımı hakkında görseller de bulunuyor.

- Beyanname 27 Ocak'ta

Parti yetkilileri kurumsal kimliğin modern ve dinamik bir tasarım çizgisiyle yeniden tasarlandığını belirterek, bu kararların tüm çalışmalara yansıyacağını ve ilk olarak yerel seçim materyallerinde uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan Saadet Partisi, yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ve seçim beyannamesini, 27 Ocak'ta düzenleyeceği adayların tamamına yakınının açıklanacağı tanıtım toplantısında kamuoyuna sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
kurumsal kimlik Saadet Partisi seçim2019

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