HABER

Saadet Partisinden 22 kişi istifa etti, 11’i AK Parti’ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesinde Saadet Partili 22 kişi istifa ederken, Genç İlçe Başkanı dahil 11 kişi ise AK Parti’ye geçiş yaptı.31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde geçici aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından Saadet Partisi (SP) Genç İlçe Başkanı Fikri Karagöz’le birlikte 22 kişi partiden istifa etti.

Saadet Partisinden 22 kişi istifa etti, 11’i AK Parti’ye geçti

Bingöl’ün Genç ilçesinde Saadet Partili 22 kişi istifa ederken, Genç İlçe Başkanı dahil 11 kişi ise AK Parti’ye geçiş yaptı.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde geçici aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından Saadet Partisi (SP) Genç İlçe Başkanı Fikri Karagöz’le birlikte 22 kişi partiden istifa etti. Kendisinin haberi olmadan ilçeden belediye başkan adayı gösterildiğini belirten Fikri Karagöz, “Bende ilçe seçim kuruluna gittim ve yetkimin olmadığını söylediler. Bende partideki birimlerimizle telefon görüşmesi yaptım ve yetkimin elimden alındığını öğrendim. Bende bununla birlikte istifa kararı aldım. 11 kişiyle AK Parti’ye geçiş kararı aldık” dedi.
AK Parti İlçe Başkanlığına giden SP’den istifa eden grup , AK Parti Genç Belediye Başkan adayı Mehmet Zeki Dirik ve İlçe Başkanı Bilal Sağlar tarafından rozet takılarak AK Parti’ye kabul edildi.
Parti binasında açıklama yapan AK Parti Genç Belediye Başkan adayı Dirik, “İstifa edip partimize dahil olan başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bizim gücümüze güç kattınız. Biz de elimizden geldiğin sürece bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız, ayrım yapmaksızın. Herkes bizim başımızın tacıdır” diye konuştu.

Saadet Partisinden 22 kişi istifa etti, 11’i AK Parti’ye geçti

Saadet Partisinden 22 kişi istifa etti, 11’i AK Parti’ye geçti

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı: "Burhanettin Kocamaz’ın tek derdi Mersin’e hizmet etmek"İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı: "Burhanettin Kocamaz’ın tek derdi Mersin’e hizmet etmek"
Kerim Aksu, projelerini tanıttıKerim Aksu, projelerini tanıttı

En Çok Okunan Haberler

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Diğer Haberler
Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.