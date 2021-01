Saadet Partisi'nden "değişmeyeceğiz" mesajı

Bozkurt'un muhalefet cephesinde Milli Görüş tabanına hitap ettiğine işaret ettiği partinin AKP'den kopan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi olması dikkat çekiyor. Siyaset kulislerinde AKP'den kopan Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin de Milli Görüş tabanıyla yakın ilişkinin Erdoğan'ı kendi çevresinden koparma operasyonunu uzantısı olarak değerlendiriliyor.

"Fikirlerimiz, duruşumuz değişmez"

Peki Erdoğan'ın ziyareti SP'de bir değişiklik yaratacak mı? SP cephesinde neler oluyor? DW Türkçe'ye konuşan SP Genel Sekreteri Mesut Doğan, Türkiye'de her kurum ve her partiyle görüşebildiklerini, her zaman diyalogdan yana olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinin de böyle değerlendirilmesini isteyen Doğan, "Biz her dönemde, her şart altında doğruları söyledik, fikirlerimizi çekinmeden dile getirdik. Herhangi bir nedenle ilkelerimizden, duruşumuzdan, kararlılığımızdan taviz vermedik. Bakış açımız hiçbir koşulda değişmedi, değişmez. Söylemeye konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.