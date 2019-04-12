Saadet Partisinden tahliye açıklaması

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, parti genel merkez binalarının tahliyesine ilişkin, "Tapuda kaydı ETAŞ AŞ olan bina, Saadet Partisinin kurulduğu 2001 yılından beri Saadet Partimizin genel merkezidir. ETAŞ AŞ ise ortakları camiamız içindeki kişilerden emanetçi sıfatıyla oluşturulmuş hiçbir ticari faaliyeti olmayan bir şirkettir." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, yazılı açıklamasında, Saadet Partisi Genel Merkezi olarak kullanılan binada, dün sabah erken saatlerden itibaren bir tahliye işlemi başlatıldığını hatırlattı.

"Tapuda kaydı ETAŞ AŞ olan bina, Saadet Partisinin kurulduğu 2001 yılından beri Saadet Partimizin genel merkezidir." ifadelerini kullanan Çetinkaya, "ETAŞ AŞ ise ortakları camiamız içindeki kişilerden emanetçi sıfatıyla oluşturulmuş hiçbir ticari faaliyeti olmayan bir şirkettir." bilgisini paylaştı.

Çetinkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu emanetçilik yine zaman zaman camiamız içerisindeki güvenilir insanlara hisse devirleri şeklinde devam etmiştir. Bu hisse devirleri hiçbir zaman bir para/bedel karşılığında olmamıştır. Mehmet Altınöz ve Fatih Erbakan'ın, şirketin hisselerine sahip olması emanetçi sıfatıyladır ve bu süreçteki hisse devirlerinden bir tanesidir. Bu kişiler aynı şekilde hisseleri devraldıkları sırada partimizin GİK/YDK üyesi konumunda idiler. Dolayısıyla devirler bundan önce olduğu gibi gerçekleşmiştir.