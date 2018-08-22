Saadet Partisine bayram ziyaretleri

Kuşoğlu, "Saadet Partisini temsil eden iki arkadaşımız olarak daha da yoğun bir sorumluluk altındasınız. Farklılığı mümkün oldukça ortaya koyarsanız biz de destek oluruz, inşallah. Hep beraber hayırlı işler yaparız." diye konuştu.

Saadet Partisini, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Koçak ziyaret etti.

Şehitlere başsağlığı, yakınlarına sabır dileyen Depboylu, vatanın, milletin beraberliği ile bütün sorunların aşılacağını ifade etti.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine değinen Depboylu, "Bu dönemde bizi içten de dıştan da kuşatmaya çalışıyorlar. Coğrafya zor, Türkiye'nin misyonu zaten hep zor olmuştur ama biz siyasi partiler olarak bu misyonda yerimizi doğru almalı ve nihayetinde de bu milletin birliği, beraberliği için doğru adımlar atabilmeliyiz. Gelecek kuşaklar bize emanet. Tarihimiz, kültürümüzle birlikte bütün bunların üstesinden geleceğimizi, sorunları çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Ağdağ ise "Terörle mücadelede Türkiye son dönemde önemli aşamalar kaydetti. Aslında bunlar önceden beri yürütülmesi gereken çalışmalardı. Teröre ve teröre imkan tanıyacak konulara müsamaha göstermek devletlerin yapmaması gereken bir durumdur, hafife alınacak bir konu değildir. Son dönemdeki İHA'ların ve SİHA'ların kullanımıyla beraber askerimizin de daha profesyonel yaklaşmasıyla beraber terörde çok önemli bir mesafe kat edildi. Bu ülkemiz adına memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.