Saadet Partisine bayram ziyaretleri

Türkiye'nin tüm zorlukları aşabileceğine inandığını ifade eden İşler, "Sıkıntılarımız oluyor, bazen sert tartışmalar, ihtilaflar oluyor. İttifak edeceğimiz çok husus var, ortak paydalarımız çok. İnşallah milletçe bunu başarıp güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Doğan ise seçimin Türkiye'ye hayır getirmesi temennisinde bulunarak, "2015 yılından itibaren referandumu da dahil ettiğiniz zaman yedinci seçime gidiyoruz. İnsanlarımız bu anlamda seçimden yoruldular. Bir an önce hem içerdeki hem de dışardaki sorunlarımızı konuşabilmemiz lazım." diye konuştu.

Ortadoğu'da çok büyük bir sıkıntı yaşandığına işaret eden Doğan, Türkiye'nin bu zor durumdan çıkışının ancak birlik ve beraberliğin çoğaltılmasıyla gerçekleşeceğini vurguladı. Doğan, "Bu anlamda bütün siyasilerin konuşmalarına, üsluplarına dikkat etmeleri gerekir. İnşallah İstanbul seçimleri Türkiye'nin normalleşmesine vesile olur." dedi.

- CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyeti de Saadet Partisini ziyaret etti.

Kaya, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla huzura ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek sözlerini şunları söyledi:

"Bu kadar ekonomik krizin had safhada olduğu, işsizliğin ve yoksulluğun en tavan yaptığı dönemde sevgiden ve adaletten yoksun bir bayram yaşıyoruz. Siyasi partiler birbiriyle kucaklaşıyor ama bu kucaklaşma eğer sevgiden ve adaletten yoksunsa bu sahte oluyor. Türkiye'nin kalıcı bir sevgiye ve adalet duygusuna ihtiyacı var. Adalet ve sevgi duygusu toplumda yok olursa bayramların yaşanması ve yaşatılması çok mümkün değil."