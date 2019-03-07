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Saadet Partisi'nin Beykoz mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Seçimlerde galip çıktığımız zaman bizi destekleyen, desteklemeyen herkesi kucaklayacağız. İstanbul için fizibilitesi sağlam projelerimiz var, bunları hayata geçireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlerde galip çıktığımız zaman bizi destekleyen desteklemeyen herkesi kucaklayacağız." dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'la Beykoz'da düzenlenen mitingde partililere seslendi.

31 Mart Yerel Seçimleri'yle Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini belirten Karamollaoğlu, "Bu dönemde ilk atacağımız adım bize oy veren ve vermeyenleri kucaklamak olacak. Biz farklıyız, biz inançlıyız, kimseyi hakir görmeyiz. Muhaliflerimizin itirazlarından ders alarak, işlerimizi daha düzgün yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Seçildikleri takdirde adalet, hak ve ahlak prensiplerine riayet ederek çalışacaklarını dile getiren Karamollaoğlu, İstanbul'un ruhuna uygun olan tüm projelere önem vereceklerini söyledi.

Temel Karamollaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçimlerde galip çıktığımız zaman bizi destekleyen, desteklemeyen herkesi kucaklayacağız. İstanbulluların ulaşım, su gibi ihtiyaçlarını daha ucuza gidermelerini sağlayacağız. İstanbul için fizibilitesi sağlam projelerimiz var, bunları hayata geçireceğiz. Mazlumlar adalete ihtiyaç duyanlardır. Biz mazlumların kimliğine göre davranmayız. Seçimlerde alacağımız netice adaletin tesis edilmesi için en önemli adım olacak. İşi ehil olana vereceğiz."

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da İstanbul'daki yeni projelerinin mühendislik ve adalet merkezli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz İstanbul'un sorunlarına çözüm bulacak projeler için yola çıktık. Tüm projelerimiz mühendislik temelli ve fizibilitesi uygun projeler olacak. Bütün İstanbul'a şunları söylüyorum; Eğer belediye başkanı olursam, ki inşallah olacağım, İstanbul'daki çılgın projelere izin vermeyeceğim. Faydasız projeleri engelleyeceğim. "

Miting programı, konuşmaların ardından sona erdi.

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Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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